Kohus võttis oma ema tappa ähvardanud mehe vahi alla

Jõhvi politseijaoskonna uurija Kairi Nerot selgitas, et kriminaalasjas kogutud andmed viitavad sellele, et ähvardamine ei olnud ühekordne. "Kuna esines oht, et mees võib ema suhtes vägivaldseks muutuda, pidas politsei mehe kahtlustatavana kinni," sõnas uurija, lisades, et igal inimesel on õigus turvalisele elule, eriti veel enda kodus.