Jõhvi volikogu esimehe palga vähendamise eelnõud pole enam kui kolme kuu jooksul päevakorda võetud

Eduard East selgitas eelnõu toppma jäämist sellega, et vallavalitsus analüüsist selgus, et eelnõud tuleb täiendada. "Seda peaksid tegema eelnõu esitajad, aga nad pole oma täiendusi ega parandusi siiamaani teinud. Kui nad need ära teevad, siis kaalume uuesti eelnõu päevakorda võtmist. Pall on minu hinnangul nende käes," leidis East.