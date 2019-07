Äkksurm võttis võistlusrajal Alutaguse noorkotkaste juhi

57aastane Ivar Rooma osales seiklusspordi võistlussarja "Ace Xdream" öisel võistlusel võistkonna Alutaguse Maleva Matkajad koosseisus. Peale tema kuulusid sinna ka ta abikaasa Kadre Maalma ja Vadim Maksimov, kes on samuti kaitseliidus noorkotkaste instruktor olnud.

Ei ajanud tulemust taga

Ligikaudu paar tundi kestnud öine võistlus oli jõudmas lõpusirgele, kui eelviimase kontrollpunkti ülesandena tuli Ivar Roomal ujuda tiigis paarkümmend meetrit kummirõngaga. Veest välja tulles jõudis ta vaid öelda, et ei jõua... Tema elustamise katsed ei õnnestunud.

Võistluse peakorraldaja Sten-Eric Uibo rääkis Postimehele, et tõenäoliselt oli tegu terviserikkega. "Algatati uurimine ning ma ei tohi praegu midagi täpsemalt kommenteerida. Võin öelda niipalju, et tõenäoliselt oli tegu terviserikkega ning see ei olnud kuidagi seotud raja turvalisusega," sõnas ta.

"Ace Xdream" on neljast osavõistlusest koosnev seiklussari, kus kolmeliikmelised võistkonnad, liikudes jalgsi, jalgrataste ja kanuuga, läbivad maastikule paigutatud kontrollpunkte ning sooritavad lisaülesandeid. Rooma osales oma võistkonnaga nii-öelda lihtsamal ehk C-rajal, kus tuli muu hulgas joosta 4 ja sõita rattaga 10 kilomeetrit ning kanuuga 1 kilomeeter.

Piret Niglas: "Ta ei olnud selline mees, kes oleks kõvasti tulemust taga ajanud. Ta püüdis võtta võistlustel käimist ikka rahulikult ja mõnuga."

Samal võistlusel teises võistkonnas osalenud endine tippsuusataja Piret Niglas sõnas, et Roomale võis saatuslikuks saada kuuma kehaga jahedasse vette minek. "Ta ei olnud selline mees, kes oleks kõvasti tulemust taga ajanud. Ta püüdis võtta võistlustel käimist ikka rahulikult ja mõnuga," sõnas ta.

Sedasama kinnitab ka Aivar Raudsepp, kes mitmel aastal seiklusspordivõistlustel Roomaga ühte võistkonda kuulus. "Ta ei olnud tormaja. Viskasime ikka nalja, et see on selline rahulik pensionäride võistlus, kus tuleb kõva rabelemise asemel rohkem peaga mõelda. Sel aastal ma sellest sarjast loobusin ja tegelen põhiliselt vaid jooksmisega, aga Ivar tahtis seiklussarja edasi teha. Ta tegi väga paljusid alasid: sõitis ratta ja rullidega, suusatas. Ta oli üdini spordimees ja pere on tal samuti väga sportlik," rääkis ta.

Oli noorkotkaste juht üle 15 aasta

Ivar Rooma tegutses üle 15 aasta kaitseliidu Alutaguse malevas noorkotkaste instruktorina. Maleva staabiülem Aivar Oja tõdeb, et kogu see töö oligi suuresti vaid Ivar Rooma õlul. "Praegu jääb temast päris suur auk, mida ei ole sugugi lihtne täita," tõdes ta, märkides, et Rooma osales ka lugematu arvu spordivõistluste korraldamises.

Piret Niglas meenutab, et noorkotkaste laagrid, mida Ivar Rooma läbi viis, on olnud poistele eluks väga kasulikud. "Mu enda poeg on samuti saanud temalt päris palju häid isalikke nõuandeid," sõnas ta.

Ivar Rooma on mõne aasta jooksul juba teine Ida-Virumaa harrastussportlane, kes on spordirajal kokku kukkunud ja surnud. Üle-eelmise aasta lõpus suri Pannjärvel suusatades endine Kohtla-Nõmme vallavanem Illart Jool, kes oli siis 51aastane.