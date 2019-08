Narva sai valmis Euroopa kultuuripealinna kandidatuuriraamatu

Narva on Euroopa 2024. aasta kultuuripealinna tiitli kandidaat.

Narva Euroopa 2024. aasta kultuuripealinna tiitli taotlemiseks koostatud ingliskeelse kandidatuuriraamatu esimene tiraaž on valmis ning 1. augustil edastatakse nõutav arv eksemplare kultuuriministeeriumile. Seejärel on külla oodata Euroopa žürii esindajaid, kes uurivad kohapeal, mille poolest Venemaa piiril paiknev linn ainulaadne on.