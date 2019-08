Jõhvi vallaarhitekt lahkub ametist

Toome sõnas, et paneb vallavalitsuses ameti maha omal soovil. "Tundsin, et praegune töö ei pakkunud enam rahuldust," sõnas ta, märkides, et saab ametnikurollist taandudes pühenduda rohkem arhitekti tööle.

Vallavanem Max Kaur sõnas, et Toome on olnud väga hea vallaarhitekt ja talle asendaja leidmine pole lihtne. "Kuid abivallavanem Natalja Abel on ise ehitusinsener ja püüame koos otsida Jõhvi vallale uut arhitekti. Praegusel ajal, kui Jõhvis on käsil ja tulemas palju uusi ehitusi, on vallaarhitekti töö eriti oluline," lausus ta.