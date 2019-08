Päikeseelektrijaam ehitatakse aherainest alusele

"Keskkonnaamet peab oluliseks, et meie loodusressursse kasutatakse säästlikult. Põlevkivi kaevandamine ning hilisem töötlemine on äärmiselt ressursimahukas. Muu hulgas tekib ühe tonni põlevkivi saamiseks ligi 0,4 tonni aherainet, mis tuleb võimalikult suurel määral otstarbekalt ära kasutada. Meile on eelistatuim variant, kui aheraine ladestamise asemel kasutatakse seda näiteks ehitusel, hoides seeläbi kokku teisi loodusressursse, mida oleks muidu kasutatud," selgitas keskkonnaameti jäätmebüroo juhataja Reet Siilaberg.

Aheraine taaskasutuse suurimaks väljakutseks on selle suured kogused. Nimelt tekib aastas keskmiselt 8 miljonit tonni aherainet, mistõttu on seda mõistlik taaskasutada just suurprojektides. Keskkonnaametil on oluline roll, hindamaks, kas tegemist on materjali taaskasutamisega, millega hoitakse kokku muid loodusressursse. Kui aheraine taaskasutamise tulemusena jääb rajamata mõni uus karjäär või kaevandus, on see keskkonnale igati kasulik.