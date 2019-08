Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse vabadele õppekohtadele saab avaldusi esitada augusti lõpuni

Tänavuse vastuvõtu põhjal on kõige populaarsemad erialad kokk ja abikokk, pagar ja kondiiter, juuksur, veokorraldaja, noorem tarkvaraarendaja, ärikorraldaja, puhastusteenindaja, keevitaja, multimeediumi spetsialist ja laotöötaja. IT-akadeemiaga koostöös loodud tarkvaraarendaja 4aastane õppekava on samuti päris populaarseks saanud ning esitatud avalduste arv on õppekohtade arvust kaks korda suurem. See eriala on suunatud tublidele põhikoolilõpetajatele, kes soovivad omandada lisaks keskharidusele ka IT-eriala oskusi ning plaanivad hiljem jätkata õpinguid ülikoolis.