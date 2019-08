Kohtla-Järve spordirajatised tõstavad hindu

Kohtla-Järve linnavalitsuse kultuuri ja spordi peaspetsialist Kristiine Agu ütles, et viimased muudatused spordisaalide, basseini ja jäähalli kasutamise hinnapoliitikas tehti 2017. aasta detsembris, ent toona hinnad oluliselt ei muutunud. "Möödunud aastatega on aga vee ja elektri hind ning muud linna spordirajatiste ülalpidamiseks ja hooldamiseks tehtavad kulutused märgatavalt kasvanud," rõhutas ta. "Muidugi ei saa eelolevaid muudatusi nimetada meeldivaks sündmuseks, kuid hoolimata sellest, et see hinnatõus tundub üsnagi märgatav, jääb rendihind meie linnas teiste Eesti linnadega võrreldes siiski madalaks."

Keskmiselt kasvab renditasu kolmandiku võrra. Näiteks ujula ühe kuu abonement maksis täiskasvanuile seni 18 eurot ning pensionäridele ja lastele 12 eurot, alates 1. septembrist aga hakkab maksma vastavalt 25 ja 16 eurot. Ahtme spordihalli 30 korra abonement maksis seni 30 eurot, sügisest aga hakkab maksma 40 eurot. Kerkib ka saalide rendi soodushind doteeritavatele spordiklubidele − 50 sendilt 1 euroni tunnis.

Võistluste läbiviimine nädalavahetustel ja pühade ajal hakkab maksma 2 eurot tund. "See on loogiline, sest ürituste läbiviimine eeldab lisakulutuste tegemist, kaasata tuleb teenindavat personali, kelle töötasu on pühade ajal kõrgem," selgitas Agu.

Ujumisraja renditasu mittedoteeritavatele klubidele ja ettevõtetele kerkib sügisest 15 eurole. Spordisaalide rendihind mittedoteeritavatele spordiklubidele kallineb 2 euro võrra tunnis.

Oluline uuendus on ka see, et kui doteeritavad spordiklubid broneerivad jäähalli treeninguteks, võistlusteks või mingiteks muudeks üritusteks nädalavahetustel või pühade ajal ning põhjusest olenemata loobuvad broneeringust hiljem kui kaks ööpäeva enne määratud tähtaega, tuleb neil renditasu maksta täies ulatuses − 30 eurot tund.