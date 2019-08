Löögi alla sattunud politseijuht jätkas tööd Ida-Virumaal

"Nüüd on oodata erisuguseid auditeid ning järelevalveid politsei- ja piirivalveametis, et leida veel põhjusi. Jaak Madison ütles ju, et tal on andmeid, mis näitavad väga selgelt Elmar Vaheri ebausaldusväärsust. Saime teada, et see on Hannes Rummi kaasus. Ehk on midagi veel, kuid tundub, et ei ole. Siis on ju vaja tulla otsima. See on loogiline. Ootan suure huviga kõiki neid auditeid ja järelevalvemenetlusi. Ma ei karda neid," sõnas Vaher.