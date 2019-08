Jahimehe hea kuulmine päästis metsast mitu päeva kadunud olnud taadi

Viktori leidmisest teatas esmaspäeval kella 22.30 paiku häirekeskusele metsas mehe hõikeid kuulnud jahimees. Taat oli mitme päevaga jõudnud oma Ahtme kodu juurest umbes 15 kilomeetri kaugusele. Politsei teatel on Viktor meedikute hoole all ning tema elu ohus ei ole.

Kliimanti sõnul ei osanud taat oma täpset teekonda selgitada ning tal puudus selle paigaga, kust ta leiti, igasugune seos. Laupäeva hommikul nähti, et ta korjas oma maja juures õunu, viis need tuppa ja läks siis välja.

Tema otsimise tegigi Kliimanti sõnul eriti keeruliseks see, et puudus vähimgi ettekujutus, mis suunas ta liikuda võis. Lähikonnas polnud avalikus kohtades ka kaameraid, mille vaatevälja ta võinuks jääda. "Oli õnn, et ta siiski leiti," sõnas Kliimant.

Ta lisas, et kui teised inimesed märkavad avalikus kohas eakamaid inimesi, kelle puhul on näha, et neil on orienteerumisega raskusi, siis on igati asjakohane neile abi pakkuda.