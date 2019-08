Narva ei saanud Euroopa kultuuripealinnaks

Rahvusvaheline sõltumatu ekspertkomisjon otsuse tegi teatavaks selle esinaine Beatriz Garcia, kes avaldas lootust, et mõlemad linnad jätkavad seda tööd, mida nad on kultuuripealinnaks kandideerimisel seni teinud.

Enne otsuse teatavaks tegemist ütles kultuuriminister Tõnis Lukas, et mõlemad linnad, nii Narva kui ka Tartu tegid ära väga põhjaliku töö. "Kandideerimisprotsess ise lõi kõigile meie linnadele, kes kaasa lõid, väga hea võimaluse tõsta kultuuri tähtsust ja rolli linna ja laiemalt piirkonna arengus. Sellepärast maksab kõiki häid ideid alati edasi arendada ja need ellu viia,“ ütles kultuuriminister Tõnis Lukas.

Ta tõi ka Narva ja Tartu vahel on juba praegu tugev koostöövaim meenutades, et Narvas tegutseb Tartu Ülikooli kolledž ja et Narvas Kreenholmis mängitava menuka suveetenduse "Kremli ööbikud" tõi lavale Tartu Uus Teater. Samas on narvalane Oleg Pissarenko tõmmanud käima Tartu džässielu.