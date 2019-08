Ida-Virumaal käiakse head palka teenimas

Maksu- ja tolliameti andmetel oli mediaanväljamakse Ida-Virumaal teises kvartalis 897 eurot, mis on võrdluses teiste maakondadega aga kõige kehvem näitaja. Kogu Eesti mediaanväljamakse oli 1115 eurot. Mediaanväljamakse tähistab summat, millest suuremaid ja madalamaid väljamakseid oli võrdselt. Statistikaameti keskmine brutopalk on mediaanväljamaksest olnud pidevalt absoluutarvuna suurem.

Metoodikas on veel mitmeid erinevusi, millest üks olulisemaid on, et statistikaamet võtab maakondade pingerea koostamisel arvesse ettevõtteid ja asutusi, mis asuvad ja tegutsevad selles maakonnas. Maksuamet jaotab palgasaajad maakondadesse aga selle järgi, kuhu on registreeritud nende elukoht. Sellest saabki järeldada, et Ida-Virumaa keskmist palka viivad üles need hästi teenivad inimesed, kes saavad palka siinsetest ettevõtetest või riigiasutustest, aga ise elavad mujal.