Eile oli Kohtla-Järve riigigümnaasiumis tähtis sündmus: kool sai korraga kaks Estonia klaverit. Ühe kinkis koolidirektor gümnaasiumile ise ning see toodi kohale Viljandist. "Ostsin kunagi klavereid oksjonitelt, renoveerisime selle kergelt ära ning black box'i projektiklassi sobib see suurepäraselt," sõnas Agur. Reede ennelõunal sõidutas direktor ise aga auto järelkärus Tallinnast Kohtla-Järve poole tuliuut Estonia kontsertklaverit, mille soetamiseks korraldati ka korjandus. Ta tunnistas, et sõita tuleb ettevaatlikult. "Jah, linnas sõitsin 15 kilomeetrit tunnis. Klaver on pappkastis, üsna käru serva peal, koormarihmad on küll ümber, aga need on nii lödid, et... Tasakesi ja tundega tuleb sõita," kirjeldas Agur kalli instrumendi transporti. Eile õhtul tulid aga tulevased gümnaasiumipoisid uude koolimajja, et aidata mõlemad klaverid oma kohale tassida.

FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik