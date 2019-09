Kohtla-Järve jäähall jääb oktoobri keskpaigani suletuks

Ljudmila Jantšenko lisas, et võib-olla tuleb ka jäähalli rekonstrueerimise tähtaegu edasi nihutada. "Projekt on juba olemas, kuid hiljuti saime teada, et uute reeglite tõttu peavad hokiväljaku mõõtmed olema teistsugused. Saatsime möödunud nädalal jäähoki föderatsioonile kirja, et nende nõudmisi täpsustada, ning kui see on tõepoolest nii, nagu meile öeldi, siis tuleb teha uus projekt. Ootamises pole põhimõtteliselt midagi hullu − põhiline, et uus jäätootmisseade hakkab juba tööle ja saab hakata treeninguid läbi viima."