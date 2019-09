Kohtla-Järve ühistud saavad remonditoetust taotleda ka novembris

"Taotlusi tuli vähe, ent me oleme veendunud, et sügisel on aktiivsus tunduvalt suurem," ütles linnapea. "On näha, et paljud ühistud remondivad fassaade, tegelevad haljastuse ja muude heakorrastustöödega. Linnavolikogu sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni liider Eduard Odinets tegi volikogu istungil ettepaneku taotluste esitamise tähtaegu üldse mitte seada, ent saadikud lükkasid selle tagasi, kuna me peame rahavoogudel silma peal hoidma, et protsessi koordineerida. Detsembri lõpus võtame vastu lisaeelarve ning saame kulutusi alati korrigeerida olenevalt sellest, millised avaldused laekuvad, et neid siis maksimaalselt rahuldada. Novembri lõpus esitame lisaeelarve lõpliku variandi, seepärast on taotluste esitamise viimane tähtaeg 10. november."