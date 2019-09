Sõnajalad seljatasid kohtus riigi: Aidu tuulikupargi ehitusload on kehtivad

Aidu tuuleparki arendava Aidu Tuulepark OÜ juhatuse esimehe Oleg Sõnajala sõnul on neil hea meel, et Eestis on õigusriik ja kohus on andnud lõpliku seisukoha Aidu tuulepargi ehituslubade kohta. “Meil on nüüd kõrgeima kohtuastme kinnitus selle kohta, et Aidu tuulepargis tehtud senised ehitustööd on tehtud vastavalt ehituslubadele ning ajutine ehituskeeld on lõppenud.”