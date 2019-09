Narva arhitektuuri- ja linnaplaneerimise ametit asub juhtima Kaie Enno

Narva linnavalitsuse arhitektuuri- ja linnaplaneerimise ameti tulevane uus direktor Kaie Enno (51) on Eesti arhitektide liidu ja selle kutsekomisjoni liige. Ta on lõpetanud Eesti kunstiakadeemia arhitektuuriosakonna (1992) ning peab Tallinnas oma arhitektuuribürood, mille käive on praegu minimaalne ja millel töötajate koosseis puudub.