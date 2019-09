Uus eurovolinik Kadri Simson ei näe kiiret loobumist põlevkivist

"See on päris mitmetahuline küsimus, miks Ida-Virumaal toodetav elekter ei ole enam konkurentsivõimeline. Elektrit tarbime me ju endiselt. Üks hea asi on, et meil on regioonis toimiv elektriturg, mis ei ole nii normaalne mitte igal pool Euroopa Liidus. Aga teine küsimus on selles, mida tulevane [Euroopa Komisjoni] president oma kõnes nimetas, et piiri ületav energia või elekter − selle puhul tuleb ka vaadata, et see, mida me kasutame, ja see, mis on odavam, on toodetud samasuguseid reegleid silmas pidades, nagu me oma tootjatelt nõuame. Kui meie põlevkivielektrile lisandub CO2 tasu, mis on kasvanud väga kiiresti, kas samasuguseid keskkonnaalaseid kaalutlusi on ka silmas pidanud need, kes meile odavamat elektrit tarnivad," vastas Simson.