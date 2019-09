Kohtla-Järvel valitakse taas aasta isa

Igapäevastes askeldustes ei pane me sageli tähele seda hoolt ja tähelepanu, millega vanemad meid ümbritsevad, hoolitsust ja austust aga vajame me kõik. Just selleks, et anda kõigile soovijaile võimalus oma isadele ja vanaisadele väärilist tähelepanu osutada, ongi saanud traditsiooniks korraldada isadepäeva eel aasta isa konkurss.