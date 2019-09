Viru jalaväepataljonis lõppes sõjaaja reservülemate õppus

Viru jalaväepataljoni ülem kolonelleitnant Tarvo Luga ütles, et möödunud nädalaga on palju saavutatud.

"Tõstsime enda ja seejärel ka reservülemate teadlikkust ning nägime, et reservohvitseride tahe ja kogemused on väga suureks abiks meie riigikaitsevõimekuse arendamisel. Lisaks on meie reservväelased väga ägedad, kaasamõtlevad ja isamaalised mehed. Mina olen uhke, et meil sellised reservohvitserid on," ütles kolonelleitnant Luga.