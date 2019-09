Ida-Viru külje alla tehti 20 miljoni investeering

Estonian Cell on Eestis esimene firma, mis hakkas pakkuma biometaani toorainet, reovee puhastamise käigus tekkivat biogaasi. Osaühing Rohegaas toodab sellest gaasi, mille omadused on samasugused nagu looduslikul gaasil. Umbes saja töötajaga Estonian Cell on Lääne-Virumaa olulisemaid tööandjaid.

Maieri sõnul on ettevõtte jaoks oluline saada Eestis soodsalt energiat ja toorainet. "Siis suudame rahvusvahelisel turul konkurentsis püsida. See on põhiline küsimus. Me oleme seda poliitikutega arutanud ja nad on väikseid samme selles suunas astunud. Loodame, et nad jätkavad selles suunas," sõnas ta. Maier märkis tehase võimaliku laiendamise kohta, et seejuures on kõige olulisem investeerimiskeskkond, võimalus leida motiveeritud ja hea haridusega töötajaid ning see, kuidas poliitiline olukord võimaldab siia raha paigutada.