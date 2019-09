VIDEO Opositsiooni väljatõrjumine komisjonist tõi Jõhvi volikogus kaasa terava sõnavahetuse

Ülle Madise. FOTO: Matti Kämärä

Õigukantsler: volikogu liikme komisjonidest välja jätmine on põhiseadusevastane

Õiguskantsler Ülle Madise ütles sel teisipäeval riigikogus, et olukord, kus volikogu liikmel ei ole võimalik oma õigusi mitte ühelgi viisil kaitsta, kui talle ei anta informatsiooni või kui teda ei määrata mitte ühtegi komisjoni, on tema hinnangul põhiseadusevastane.

Teema püstitas riigikogus Katri Raik (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), kelle sõnul on Eestis volikogusid, kus opositsiooni liikmed ei saa olla komisjonide liikmed. "Me teame, et Eestis on volikogusid, kus revisjonikomisjoni esimehe koht ei kuulu opositsioonile, me teame, et on üsna levinud praktika, et koalitsiooni liikmed kuuluvad mitmete kohaliku omavalitsuse asutuste ja sihtasutuste nõukogudesse ja on seal märkimisväärselt tasustatud," ütles ta ja küsis, kas me ei vaja seadusemuudatust, et olukorda parandada ja võimaldada tõesti kõigile valitud rahvaesindajatele juurdepääs volikogu tegelikule tööle?

Õiguskantsler Ülle Madise arvas, et sellist seadusemuudatust on vaja küll.

Jõhvi on samuti üks nendest volikogudest, kus võimuliit on haaranud revisjonikomisjonis nii enamuse kui ka esimehe koha endale, kuigi koalitsioonileppes on kirjas, et see kuulub opositsioonile.