Teisipäeval kohtusid vallavalitsuse esindajad noortega, et arutada tulevase skate-pargi asukohta ja võimalusi.

Jõhvi abivallavanem Aleksei Naumkin nentis, et praegune rulapark Sompa 5a on vananenud, mistõttu tuleks hakata uut projekteerima. Seega tuleb selgeks mõelda, milline ta võiks olla, et vastaks tänavaspordi harrastajate vajadustele ning valla võimalustele.