PÄEVA PILT Sügise saabumine Jõhvi kontserdimajja siledat teed ei toonud

Kui tänavu kevadel oli 2018. aasta augustis alanud Jõhvi promenaadi pikenduse ehitus Jõhvi vallavolikogu liikme Roman Grafi firma poolt soiku jäänud ja kontserdimaja ümbrus kuumaastikuks muutunud, rahustas vallavanem Max Kaur, et muretseda pole mõtet, kuna peagi ehitus jätkub.

Viis kuud hiljem, mil kuldne sügis kätte jõudis, pole olukord kontserdimaja juures, kus mullu suvel korraldatud hanke kohaselt pidanuks hiljemalt 7. septembriks absoluutselt kõik valmis olema, märkimisväärselt muutunud. Aga positiivne on vähemalt see, et üks kopp seal siiski toimetab.