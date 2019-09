Vianori keskus vastses, 1700 ruutmeetri suuruses ärihoones, mille ehitamise rahastaja on OÜ Deltacom Invest ning mille ehitas valmis OÜ Mapri Ehitus, avati juba septembri alguses, kuid ametlik avamispidu peeti maha alles eelmise nädala lõpus.

"Esimesed kliendid on meid üles leidnud," tunnistas ettevõtte Jõhvi keskuse juhataja Jevgeni Jussin, kelle sõnul on oodata klientide hulga kasvu eelkõige siis, kui aktiivne rehvivahetushooaeg algab. "Aga meil pole kaugeltki mitte ainult rehvitöökoda, vaid sõiduautod saavad meilt täishooldusteenust," rääkis ta. Veoautodele pakutakse aga just rehvivahetust.