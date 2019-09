Sõnajalad nõuavad riigilt 124 miljonit eurot kahjutasu

Oleg Sõnajalg kirjutab pöördumises justiitsminister Raivo Aegile ja rahandusminister Martin Helmele, et OÜ-l Aidu Tuulepark pole võimalik tuulepargi ehitamise kaheks ja pooleks aastaks peatamise tõu täita lepinguliste partnerite ees nõuetekohaselt kohustusi, millest tulenevad kahjud ulatuvad 123,7 miljoni euroni.

Ministritele esitatud kahjude arvestus ei sisalda seejuures tuulepargi opereerimisest saamata jäänud tulu, vaid finantseerimislepingutest tulenevaid otseseid kulusid, riigile tasutud hoonestusõiguse tasusid ja Eleon AS-i ning tuulikute komponente tarnivate rahvusvaheliste korporatsioonide vahelistes lepingutes sätestatud nõudeid.

Aidu Tuulepark OÜ on Postimehe teatel valmis kahjunõuet kompromissi leidmisel olulisel määral vähendama, kuid ei plaani kahjunõudest täielikult loobuda. Sõnajalg teeb pöördumises eepaneku kompromissiks, mille kohaselt peaks leidma lahenduse Aidu tuulepargi ehituse jätkamiseks, ühtlasi võiks majandus- ja kommunikatsiooniministeerium rahuldada vendadele Oleg ja Andres Sõnajalale kuuluva Eleon AS-i Tootsi tuulepargi hoonestusõiguse.

Ametkondade käitumist Aidu tuulepargiga seotud loos taunis teravalt riigikogu rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk (Isamaa).

Teisipäeva hommikul ERRile edastatud kommentaaris leiab Kokk, et viimaste nädalate sündmused Aidu tuulepargi vaidluses on üks selline näide, et madalal rippuva vilja kiirelt ära noppimise asemel on riik erinevate otsustajate kaudu tegelenud hoopis ettevõtjate alt redeli ära tõmbamisega.

"Tulemuseks on taas üks kaigas Eesti majanduse kodarates nagu poleks neid piirikaubanduse, importmaterjalidest taristuehituste, hiiliva apteegireformi või paljude teiste näidete varal juba piisavalt takistuseks olnud," märkis Kokk. "Konkreetselt Aidu vaidlust näiteks tuues - miks on nii, et riigikohtu määrusega lõpeb kohtuvaidlus ettevõtjate võiduga ning vea tunnistamise ja tagajärgede likvideerimise asemel asuvad ametkonnad perspektiivitut punnseisu pikendama?"