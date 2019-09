Asekantsler Oidsalu Aidu tuulepargist: kaitseministeerium ei ole autistlik pidurdaja, keda huvitab ainult riigikaitse

Meelis Oidsalu sõnul on nad kaks aastat aktiivselt tuuleparkide arendamisele Ida-Virus lahendust otsinud. "See küsimus tuleks eelisjärjekorras ära lahendada, sest investeering pole nii suur, aga tulemus on kohe näha," ütles ta.

FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik