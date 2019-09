"Kui ma oleksin teadnud, kui keeruline linnasekretäri amet on, siis ma poleks seda vastu võtnudki," kirjeldas Liimets oma kogemust. "Ühest küljest pole ju poliitilisi otsuseid teha vaja, teisalt aga on sootuks teistsugune vastutus: et kogu süsteem toimiks ning kõik oleks dokumenteeritud ja korras. Põhiülesanne on säilitada võimu järjepidevus. Kõik see pole lihtne."