Viru jalaväepataljoni nooremallohvitseride baaskursus kulmineerus lahinglaskmistega Sirgalas

„Tiiru- ja lahinglaskmiste vahe seisneb selles, et jagu on liikuv – sõdurid on erinevatel joontel ning jaoülem peab väga täpselt jälgima oma alluvaid, andma õigeid käsklusi ning hoidma tempot, et tema üksus tegutseks samaaegselt nii ohutult kui ka agressiivselt, ehk tulemuslikult,“ ütles nooremallohvitseride baaskursuse ülem leitnant Priit Põdersalu. „Harjutus näitas, et jao juhtimine ning jaokoosseisus tegutsemine on sõduritel selge ning nad on valmis järgmisele astmele liikuma.“