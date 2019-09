Kiviõli tahmaprobleemile kiiret lahendust ei ole

Neljapäeval toimunud Lüganuse vallavolikogu istungil lepiti kokku, et juba novembrikuus tutvustab Kiviõli Keemiatööstus oma tegevuskava heitmete vähendamiseks, mida nõuab nende käest ka keskkonnaamet. Vald soovib, et probleemile leitaks lahendus 2020. aasta jooksul. Keemiaettevõte tõdeb, et kiiremini nad kindlasti seda eesmärki täita ei suuda, sest kõik tegevused on aja- ja rahamahukad ning üleöö paranemist nad lubada ei saa.

Hakkavad mõõtma korstnast endast

Kui vald on rääkinud vajadusest panna nelja ilmakaarde seirejaamad, siis Zahharov seda mõistlikuks ei pea ning ütles, et nad töötavad praegu selle kallal, et panna mõõtur kohe oma korstnale, et oleks selge, kui palju ja millal äkkheitmeid õhku satub. Seirejaamades tehtavate mõõtmiste puhul tekiks küsimus, kas tahkeosakesed on pärit keemiatööstusest või liiklusest, seega otse korstnast tulevad andmed on usaldusväärsemad.