Uudis Aa küla valimisest ristsõnapealinnaks jõudis New York Times´i

New York Times avaldas pühapäeval 29. septembril loo "How the Tiny Village of Aa Became Estonia’s New ‘National Capital.’ Sort of." ("Kuidas pisike küla Aa sai "Eesti pealinnaks". Teatud sorti.")

Ristsõnakolumnisti Deb Amleni humoorikas lugu räägib, et Eesti ristsõnaajakiri "Nuti" palus tänavu suvel lugejate seas hääletada uue pealinna poolt ja mainib seejuures, et olge mureta - tegu polnud ristsõnalise riigipöördega. Küsitluses oli kümme lühikese nimega paika Eestis, mis esinevad sageli ristsõnades. Selle idee autor oli "Nuti" toimetaja Kaarel Silmato.

Põhja-Eestis asuv väike küla Aa sai Nuti peatoimetaja Tarmo Tuule teatel 162 häält, kokku osales küsitluses 517 lugejat.

Uudises on ka New Yorki Timesi ristsõnatoimetaja Will Shortzi kommentaar, kes tõdeb, et igal maal on ristsõnades oma eripärad. "Erinevalt meist, esineb Eesti ristsõnades ka kahe-tähelisi vastuseid," märkis ta.

New York Times õnnitleb Aa küla, kui Eesti uut "pealinna" ja loodab, et universum jookseb tormi "teie turismibüroodesse".

Loo juures on ka esmaskordselt Põhjarannikus ilmunud fotograaf Matti Kämärä pilt pealinna tiitli üleandmise tseremooniast Aa külas 12. septembril.