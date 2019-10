Jõhvi mihklilaat jõudis esimese juubelini

Kindlasti ulatub Jõhvi kui kihelkonnakeskuse ning tähtsate maanteede ristumiskoha laadatraditsioon juba sajandite taha. Mihklipäev on ka kohaliku kiriku nimepäev ning kahtlemata tähendas rahvakalendris põllupidajatele nii oluline päev pidustusi juba aegade algusest. Nii et Jõhvi muuseumi seltsile on selline traditsiooni elushoidmine just paras väljakutse.