Täna pärjatakse Ida-Viru aasta ettevõtted

Eesti kaubandus-tööstuskoja Jõhvi esinduse juht Margus Ilmjärv selgitas, et konkursi eesmärk on tunnustada Ida-Virumaa ettevõtteid ning väärtustada ettevõtlust ja ettevõtlikkust maakonnas.

Ida-Virumaa aasta äriteo auhinnale on kaks nominenti. Elektrimootorite tootja OÜ Waldchnep avas Narvas kevadel uue tootmishoone ja kasvatab töötajate arvu. Veesüsteemide tootja OÜ Westaqua-Invest on aga otsustanud oma uuendusliku tootekategooria tootmise Eestisse tuua ning arendab tootmisüksusi Narvas ja Sillamäel. Ettevõte on Ida-Virumaal üks suuremaid tööandjaid ning tööstuse automatiseerimise teenäitaja.