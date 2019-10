Jõhvis peeti eakate päeva

Pidupäeval püüti muredest võimalikult vähe rääkida, kuid päris ilma selleta ei saanud. Suurimaks probleemiks on see, et osa eakaid on sulgunud nelja seina vahele, kuna need, kellega aastakümneid suheldi, on läinud igavikuteele. Aga siingi tuleb tehnoloogia appi, nagu rõhutasid mitmed sõnavõtjad. Pensionäride ühendus on tänapäeval olemas ka sotsiaalmeedias, nii et hinge noorena hoidmiseks ja oma suhtlusringi laiendamiseks võiksid eakad rohkem Facebooki kasutada.