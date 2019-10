VIDEO Kohtla-Järve jäähallis saab pärast külmutusseadmete väljavahetamist taas uisutada

Uue külmutusseadmete soetamine ja paigaldamine läks maksma 264 000 eurot. Linnapea Ljudmila Jantšenko ütles neljapäeval toimunud uue hooaja avamisel, et esialgu plaanis linnavalitsus vahetada külmutusseadmed välja 2021. aastal, mil on kavas jäähalli suurem remont, kuid sundolukorras tuli see töö ära teha varem. "Kui kevadel sulatati jää ära, siis avatastati, et külmutusseadmeid ei saa enam kasutada," sõnas ta.