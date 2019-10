Eelmisel suvel peatus Narva-Jõesuu rannas mööda Eestit liikunud Meresõbra merekool; nüüdsest on kuurortlinnas võimalik püsivalt purjetrennis osaleda.

Ida-Viru omavalitsused on riigi toel avardanud noorte võimalusi tegelda eri huvialadega. Nii on valikusse lisandunud koomiksiring, purjekool ja puhkpilliorkester. Huvihariduse ja -tegevuse toetus on andnud maakonna noortele ligi 1,9 miljoni euro eest lisategevusi.