Kohtla-Järve jäähallis avati pidulikult uus hooaeg

Avatseremoonial esinesid Kohtla-Järve iluuisutajad ning minimatši pidasid kohalike klubide Everest ja Viru Sputnik hokipoisid.

Jääle astusid ka Kohtla-Järve linnapea Ljudmila Jantšenko ja volikogu esimees Riina Ivanova − tõsi küll, mitte uiskudel, vaid mööda vaipa, mille jäähalli töötajad külaliste tarvis maha olid laotanud. Linnajuhid õnnitlesid sportlasi ja nende juhendajaid ning soovisid neile uusi saavutusi: nüüd enam ei tule neil jäätreeningutes viie kuu pikkusi pause teha − profülaktilise remondi tegemiseks piisab ühest kuust.

Külmutusseadmete väljavahetamine oli plaanis 2021. aastal europrojekti raames, ent seda tuli teha siiski varem, kuna kevadel selgus, et iganenud seadmete edasine kasutamine oleks ebaotstarbekas ja kulukas. Isegi kui neid remontida saanuks, olnuks ikkagi oht iga hetk ilma jääta jääda.

"Leppisime kokku uue seadme ostmise ning alustasime ettevalmistusi, ent siis tekkis uus probleem: selgus, et tarnija oli meile lubatud seadme ära müünud. Muretsesime väga, et uut seadet nii lühikese ajaga valmis ei jõuta... Alates augusti lõpust algas peaaegu iga meie tööpäev jäähalli olukorraga tutvumisest. Me ei usu ise ka, et lõpuks kõik õnnestus ja veel oodatust varemgi − jääd hakati tegema juba 1. oktoobril," rääkis Jantšenko.

Sportlased rõõmustavad

Sportlased on rahul, sest hooaja esimesel kuul tuli neist paljudel Narvas treenimas käia ning pole kindel, et kolleegid neile oktoobrikuus piisavalt treeninguaegu leidnuks − kõik spordirajatised regioonis on väga koormatud.

"Meil on väga hea meel," ütles iluuisutamisklubi Ice-Way juhendaja Jekaterina Švets. "Jää kvaliteeti tuleb veel katsetada, kuid arvan, et õige pea on kõik kõige paremas korras − uut külmutusseadet hooldav Aleksei Tšitškov astub kogu aeg ligi ja küsib meie arvamust, mille järgi ta siis seadet reguleerib."

Ljudmila Jantšenko sõnul paigaldatakse tänavu jäähalli ka uued poordid, mis lähevad maksma umbes 35 000 eurot. Kavas on ka soojussõlmede automaatika reguleerimine ja mõningad elektritööd.

Järkjärgulised muutused

Jäähalli rekonstrueerimise edasised sammud plaanivad Kohtla-Järve linnajuhid ellu viia jäähalli projekteerimise projekti raames: selleks on plaanitud 500 000 eurot Euroopa Liidu fondidest pluss 200 000 eurot eelarveraha. Sellega tehakse korda riietusruumid, ventilatsioonisüsteem ja kuivatuskapid.

"Kõige suurem probleem on katus, mille väljavahetamiseks on tarvis miljon eurot," sõnas linnapea. "Finantseerimisallikaid meil esialgu ei ole, seepärast tuleb see töö tulevikku jätta. Ning mõneks ajaks peatada ka Keemiku staadioni rekonstrueerimine, kuna ujula ehitus läheb linnale kolm korda kallimaks, kui projekteerimise käigus kavandati."