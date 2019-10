Tellijale

"Seekord läks jah nii, et ühtset seisukohta ei olnud − igal inimesel on oma ettekujutus," ütles linnavolikogu keskfraktsiooni esimees Svetlana Skorobogatova. "Keegi ütles, et hääletab, nagu seadus nõuab, teine jälle, et lähtub rahva arvamusest, mõni tahtis veel mõelda."