Ahtme õlitehase otsust ei tulnud

Infot pole ikka

Eelnõus vasturääkivused

“Ühelt poolt öeldakse eelnõus, et tehase arendaja ei ole andnud meile piisavalt infot ja info on vastuoluline ning linnavalitsusel pole planeeritavast tegevusest piisavat ettekujutust. See kõik on õige. Teiselt poolt ütleb eelnõu, et selle tehase tõttu kannatab keskkonnaseisund ja langeb elukeskkonna tase. See on ka õige. Aga kui arendaja pole andnud piisavalt infot ja meil pole ettekujutust, kuidas me saame siis väita, et keskkonnaseisund halveneb ja tekivad probleemid? Kui me teeme otsuse, peame tuginema faktidele,” ei pidanud Odinets õigeks ka seda otsust vastu võtta.