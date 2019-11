VIDEO Kohtla-Järve volikogu esimees: "Andke andeks! Läksin närvi, vist."

Emotsioonidest tulvil õhustiku rahustamisega jänni jäänud Ivanoval läks endal mitmel korral kops üle maksa. Ta käratas näiteks linnakodanikele: "Kui tahate klouni mängida, siis lahkuge saalist! Pange suu kinni ja lahkuge saalist, ma kutsun politsei! Teie küsimust täna päevakorras pole! Teid on petetud. Küsige nende käest, kes teid siia kutsus, miks ta teid pettis. Mul on teist siiralt kahju. Pange suud kinni ja jätkame tööd! Te ikka ei taltu? Mina töötan nii, nagu õigeks pean! Kui te seda ei austa, siis ukse taha! Kui austate, võtke omaks meie tingimused!"

Ühel hetkel sai Ivanova ka ise aru, et on liiale läinud ning ütles: "Andke andeks, läksin närvi, vist."

Ehkki linnavõimud teadsid, et õlitehase küsimus on viimastel kuudel teravaks muutunud ja tehase vastu on kogutud neli tuhat allkirja ning võisid eeldada, et volikogu istungile tuleb tavapärasest rohkem inimesi, toimus see ikkagi väikses saalis, kus on külaliste jaoks vaid üksikud kohad. Seepärast seisis enamik kohaletulnud inimestest saali tagaosas tihedalt koos.