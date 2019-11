Tellijale

Büroo Uus Maa turuülevaade toob esile, et maakonnad on tänavu üheksa kuuga seljatanud mulluse languse (tehingute arv on langenud ainult neljas maakonnas), ent pikas perspektiivis kasvab tehingute arv vaid piirkondades, kus on stabiilne või kasvav rahvaarv ning aktiivne uusarendusturg.