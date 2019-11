Kiviõli Turu tänava taastusremont saab enne talve valmis

Kokku taastatakse kate ligi kilomeetrisel lõigul, millest suurem osa on Turu tänav. Lisaks saab korda Raudtee tänava läänepoolne ots kuni rahvamaja ristmikuni. Teekatte vahetus läheb maksma 125 000 eurot, millest 100 000 eurot tuleb riigilt toetusena. Tegemist on riigi poolt kohalikele omavalitsustele makstava teede investeeringutoetusega, mida saadi tänu sellele, et Turu tänava näol on tegemist ettevõtlusega seotud teega.

Kiviõli Keemiatööstuse peakontorisse saab ainult mööda Turu tänavat ning ka ettevõtte tööstusterritooriumile pääseb just sedasama tänavat pidi. Keemiaettevõtte territooriumil toimetavad keemiatööstusega seotud alltöövõtjad, lisaks asub samal tänaval päästeameti Kiviõli komando. "Päästekomando ainuke ligipääs on Turu tänavalt või Raudtee tänava lõigust. Komandost väljakutsetele sõitvad päästeautod peavad suurel kiirusel läbima Raudtee tänava, mille kattes olevad suured augud takistavad oluliselt operatiivsõidukite kiiret liikumist," rääkis Lüganuse valla arendusnõunik Anu Needo.

Keemiaettevõtte peahoonesse on rajatud uus hommikusöögi- ja brantširestoran 5 Kopikat ning alates söögikoha avamisest on liiklus ja parkimine tihenenud veelgi, sest uude söögikohta saabuvad kliendid ka mujalt kui sealsamas asuvatest ettevõtetest. "Samas on ettevõtluse mitmekesistumine ja arenemine maapiirkonnas igati tervitatav," tõdes arendusnõunik.

Teekatte uuendamine tähendab lisaks ligipääsu paranemisele ka kokkuhoidu, kuna väga kehvas seisus tänaval tuli igal aastal auke lappida. "Uus tee peab kauem vastu," kinnitas ta.