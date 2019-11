Jõhvis on suur osa puudega lastele osutatavatest teenustest koondunud sellesse majja, kus tegutseb MTÜ Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiir.

Praegune Jõhvi vallavõim, kes on oma koalitsiooni liikmetele loonud järjest hea palgaga töökohti, teatas sotsiaalministeeriumile, et tal on puudu 5000 eurot puudega lastele tugiteenuste osutamiseks, ning küsis selleks riigi tuge, kuid sai eitava vastuse.