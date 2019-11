Vana-Narva maketi saatus võib laheneda juba lähipäevil

"Fjodor Šantsõn juba ütles, et teda selline lähenemine rahuldab, ning praegu on vaja linnavalitsuse otsust," kordas Posti. "Põhimõtteliselt, nagu ma aru sain, linnavalitsus linnapea isikus on nõus, ent kõik oleneb sellest, millistes [maketi üleandmise] tingimustes me kokku lepime."

See on suur töö, kuid selle saab kiiresti ära teha. Ivo Posti

Ka Šantsõni enda on muuseum nõus oma koosseisu võtma, et maketimeister oma tööd jätkata saaks.

Posti sõnul tuleb kokku arvutada ka selle ettevõtmise rahaline pool. "On ju selge, et muuseum ei saa tegutseda iseenda kahjuks. Ma arvan, et sellest tuleb nullprojekt, kuid meile see sobib."

Õhus on ka omandiküsimus. Posti meelest on võimalik nii maketi üleandmine muuseumifondi kui ka kasutusõiguse üleandmine − kõik see tuleb lähiajal ära otsustada. "Tahan sel nädalal kõikidele küsimustele vastused saada ja kokkulepped saavutada."

"Mõnikord on lihtsalt tarvis täielikult põhja langeda, mõistmaks, et enam sügavamale laskuda pole võimalik," on Posti rahul, et probleem lõpuks lahendatud saab.

Narva võimude esindaja muuseumi nõukogus Aleksei Mägi kinnitas, et muuseumi juhtkond analüüsib praegu Broki esitatud tehnilist dokumentatsiooni. "8. novembril aga toimub kultuuriministeeriumis kohtumine, kus hakatakse arutama Vana-Narva maketi üleandmise tingimusi ja üksikasju ning maketi võimalikku paigutamist Aleksandr Borokile kuuluvatesse ruumidesse." Kultuuriministeerium on sellesse protsessi kaasatud SA Narva Muuseum kaasasutajana.

Optimistlik prognoos: kahe-kolme kuu pärast

Ivo Posti sõnas, et neil on plaanis papist maketi alusel kokku panna täiemahuline ekspositsioon ning et muuseumil on selleks rohkem võimalusi kui linnavalitsusel. "Põhiline on see, et muuseumil on arusaam sellest, kuidas ekspositsiooni teha, kuidas sellega tegelda jne."

Sihtasutuses Narva Muuseum on peagi ees juhatuse liikme valimine ning Posti pole esialgu kindel, kas ta saab seda tööd jätkata või mitte.

"Ma loodan, et isegi kui ma tulevikus ei jätka, siis kõikide kokkulepete olemasolu korral saab maketi külastajatele vaatamiseks avada kahe-kolme kuu pärast. See on suur töö, kuid selle saab kiiresti ära teha," on ta veendunud.

Põhiline töö seisneb Posti sõnul väljapaneku oskuslikus kujundamises: kaasnevad fotod, valgustus jms. Loomulikult saab külastus olema tasuline, ent Posti ei kahtle grammigi, et Vana-Narva papist makett on perspektiivikas eksponaat.

"Küsimus pole selles, kuivõrd hästi või halvasti on see makett tehtud, on see õnnestunud materjal või mitte − see kõik pole üldsegi tähtis. See on väga hea turismiobjekt, mis inimestele meeldib. Makett näitab Vana-Narvat sellisena, nagu see oli, olgugi et lisatud on ka autori enda fantaasiat. Lisaks on oluline selle maketi suurus − midagi säärast kusagil mujal Eestis ei ole," sõnas muuseumi direktor.

Narva linnavolikogu ja riigikogu liige Katri Raik märkis kohtumise tulemuste põhjal, et on tänulik Ivo Postile, kes võttis vastu väljakutse vedada eest maketi eksponeerimist Narvas.