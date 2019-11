Seitsemel noorel maletajal õnnestus Narvas Jaan Ehlvestilt viik kätte saada

Rahvusvaheline suurmeister Jaan Ehlvest avas malesimultaaniga 3.-8. novembrini Narva laste loomemajas toimuva iga-aastase festivali "Läänemere maletähed", mida korraldab spordiklubi Maletäht.

Algul oli plaanis mängida kuulsa külalisega kahekümne malelaua taga, ent rahvusvahelise suurmeistriga soovis mõõtu võtta 24 algajat maletajat Lätist, Venemaalt, Soomest ja Eestist.

Mind üllatas, et neiud nii hästi mängisid. Jaan Ehlvest

Simultaan lõppes tulemusega 20,5:3,5 − seitse viiki ja 17 Ehlvesti võitu. Enamiku viike pakkusid välja vastased ise ning suurmeister võttis need vastu.

"Tavaliselt nii ei tehtagi, et kõik partiid võidetakse, isegi kui vastaste koosseis on nõrk. Mis mõte on tulemusel 24:0, kui huvi turniiri vastu võib seetõttu järgmisel korral langeda," jagas Ehlvest suurmeistri strateegiat.

Ühena esimestest tõusis laua tagant Ehlvestile viiki pakkunud 12aastane maletaja Robert Rodin.

"Loomulikult ma närveerisin, kuid ta mängis nagu tavalist partiid. Selge see, et vastane on raske, aga milleks öelda endale kohe, et kaotad," jagas Rodin ajakirjanikuga oma muljeid. "Muidugi ei andnud ta minuga mängides endast kõike, sest mängijaid oli ju üle kahekümne," arutles noormees, lisades, et tal poleks midagi selle vastu, kui ta saaks kunagi suurmeistriga ka mees mehe vastu mängida.

Piinlik olukord ei kordunud

Rahvusvaheline suurmeister, Ameerika maleföderatsiooni liige Jaan Ehlvest käis esimest korda Narvas 2011. aastal ning võttis ka siis osa festivalist "Läänemere maletähed". Toona antud malesimultaanil kaotas Ehlvest kaks partiid noortele Peterburi maletajatele. Mees mäletab toda kaheksa aasta tagust piinlikku vahejuhtumit tänini. "Ühes partiis magasin malendi maha ning vastane kasutas oma võimaluse kohe ära."

Sel korral kellelgi tema vastastest säärast õnne ei olnud.

"Seekord õnnestus Narvas kõik normaalselt," jagas Ehlvest kaks ja pool tundi kestnud turniiri järel oma muljeid. "Mind üllatas, et neiud nii hästi mängisid. Ent sellises vanuses nad enamasti mängivadki poistest tugevamini."

Üldiselt aga pole Ehlvesti kinnitust mööda tähtis, kas sinu vastas malelaua taga istub laps või täiskasvanu, ning noorest east hoolimata vastastele järeleandmisi ei tehta.

Soovib Narvaga koostööd teha

Vestluses Põhjarannikuga kasutas Jaan Ehlvest võimalust ning tänas Narva linna 2005. aastast korraldatava festivali "Läänemere maletähed" toetamise eest.

Ühtlasi avaldas ta soovi leida võimalus treeneriabi osutamiseks andekatele Narva malemängijatele. Praegu treenib Ehlvest noori Haapsalu maletajaid, kuid loodab, et tema õpilaste sekka pääsevad ka Kirde-Eesti lapsed ja noored.

"Võib-olla me leiame mingi ühistegevuse, et poleks nii, et ma tulen kord paari aasta jooksul siia ja lihtsalt annan simultaani. Praegu saab nii mõndagi teha interneti teel, sest ehkki Eesti on väike riik, on Narva suhteliselt kaugel," sõnas Ehlvest, kes suurema osa ajast veedab Saaremaal, mitte Tallinnas.

Narva laste loomemajas tegutseva spordiklubi Maletäht juhataja Maris Korstin ütles Põhjarannikule, et on igati sellise koostöö poolt.

Malehuvilisi jääb vähemaks

Korstini tähelepanekute järgi käib praegu malet mängimas varasemast vähem lapsi, ent selle põhjusena ei nimetanud ta mitte male populaarsuse langust, vaid hoopis sündimuse vähenemist.

Alanud järjekordne festival "Läänemere maletähed" tõi kokku viis võistkonda, mida on varasemate aastatega võrreldes vähe. Näiteks jäid kohale tulemata Leedu ja Poola võistkonnad.