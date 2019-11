Kohtla-Järve polikliiniku renoveerimise esimene etapp hakkab lõpule jõudma

Tellijale

Ehitajad kinnitavad, et ehitus on lõpule lähenemas ning peagi on nad valmis selle tähtsa objekti esimese järgu üle andma. Ida-Viru keskhaigla projektijuht Koit Oras ja haldusjuht Tarmo Tohver tegid Põhjarannikule ettepaneku polikliinikus ringkäik teha ning vaadata, kuidas töö kulgeb ja mis seal on renoveerimise käigus muutunud. Ehitusjärelevalvet tegev Kalev Kaiva ühines uudistajatega ning Astlanda Ehituse esindaja Tarmo Tera oli meeleldi valmis küsimustele vastama.