Riigieksamite tulemused: Ida-Viru koole leiab nii tipust kui põhjast

Tänavusi riigieksamite tulemusi analüüsinud sihtasutuse Innove hinnangul on need varasemate aastatega võrreldes jäänud stabiilseks. Samad on ka Ida-Virumaa parimad koolid edetabelis, mille Postimees on koostanud kolme riigieksami tulemuse põhjal. Eesti õppekeelega koolide seas valitseb Kohtla-Järve Järve gümnaasium (vabariigis 28. koht), kellele see jäi viimaseks õppeaastaks gümnaasiumina. Venekeelsete koolide tipust leiab aga harjumuspäraselt Narva keeltelütseumi (vabariigis 2. koht).