VIDEO Ahtmes algas Ida-Viru Keskhaiglat 21. sajandisse toova ravihoone ehitus

Haigla juhatuse esimees Tarmo Bakler sõnas nurgakivi panekul, et kui uus maja kahe aasta pärast valmis saab, siis on praktiliselt kõik haigla üksused nendes tingimustes, mis vastavad 21. sajandi standarditele. "On see siis töötajate ja patsidentide olme või haiglahoone logistika või infektsioonikontrolli nõuded või üldine toimimise tagamise pool - saame haigla töötajatega olla kindlad, et oleme oma hoonetega jõudnud 21. sajandisse," sõnas ta.