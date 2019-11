Toila küsib naabritelt Pätsi kuju püstitamiseks tuge

Valla plaan on püstitada skulptuur juba tuleva aasta algul ning avada see pidulikult 24. veebruari vabariigi aastapäeva pidustuste käigus.

Skulptuuri autor on Aivar Simson, kunstnikunimega Simson von Seakyl, kelle loodud on Kaljo Kiisa skulptuur Jõhvis (mille paigaldamist ka Toila vald toetas) ning Paul Kerese skulptuur Narvas. Kogu projekti eelarve on 45 000 eurot.