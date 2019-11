Narva kerkib taasiseseisvumisaja esimene uus korterelamu

Tellijale

Nagu joonistelt ja illustratsioonidelt näha, on kavas ehitada viis ühetüübilist kolmnurkset korterelamut. Üheskoos moodustavad need ühtse arhitektuurikompositsiooni, millel on ühine sisehoov ja seda ümbritsev haljasala. Planeeringu kohaselt on uutel elamutel kuni kuus korrust. Hoonestuse üldpindala on kuni 3000 ruutmeetrit.